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Спорт

Псковская парусная регата стартует 10 июня

XXII Псковская парусная регата, посвящённая 330-летию российского флота, 250-летию со дня рождения адмирала П. И. Рикорда и 340-летию со дня рождения В. Н. Татищева, пройдёт в акватории Псковского озера с 10 по 14 июня. Соревнования организуют Минспорт России, Всероссийская федерация парусного спорта и правительство Псковской области, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Торжественное открытие состоится 10 июня в 12:00 в пансионате «Кривск». Гоночные дни: 10 июня с 14:00 до 18:00, 11–12 июня с 11:00 до 17:00, 13 июня с 11:00 до 15:00. Награждение победителей и призёров состоится 13 июня в 16:00. В преддверии регаты, 9 июня, состоится экологическая акция «Чистые берега».

В программе регаты межрегиональные соревнования «Ганзейская Псковская парусная регата» в юношеских классах яхт («Оптимист», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Ракета 270»), два этапа Кубка России (3-й этап в классе «Микро» и первый этап в классе «Летучий Голландец»), межрегиональные соревнования в классе «Звёздный», а также региональные гонки в крейсерских классах «Четвертьтонник», Open 800 и «Минитонник».

В рамках региональных соревнований состоится маршрутная гонка Кривск – Талабские острова – Кривск на приз Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество».

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