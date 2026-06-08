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Общество

Пять человек обратились к сенатору Наталье Мельниковой на личном приёме

Сенатор Совета Федерации Наталья Мельникова провела личный приём граждан, в ходе которого к ней обратились пять человек с различными вопросами, связанными с социальной поддержкой и бытовыми проблемами.

Фото: канал Натальи Мельниковой в мессенджере Max

Как отметила сенатор в своём канале в мессенджере MАХ, каждое обращение представляло собой конкретную жизненную ситуацию, требующую внимательного рассмотрения и индивидуального подхода.

В ходе приёма были затронуты вопросы назначения выплат по случаю потери кормильца супруге участника специальной военной операции, предоставления льгот на получение жилья пенсионерам ФСИН, подтверждения льготного стажа для назначения пенсии, а также подключения и проведения интернет-связи.

Все поступившие обращения приняты в работу. По каждому из них будут направлены необходимые запросы и проведена дополнительная проработка возможных решений.

Сенатор подчеркнула, что личные встречи с гражданами позволяют оперативно реагировать на возникающие проблемы, разъяснять действующие меры поддержки и оказывать необходимое содействие.

Наталья Мельникова поблагодарила обратившихся за доверие и открытый диалог, отметив, что работа с обращениями граждан будет продолжена.

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