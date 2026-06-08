В Пыталово вводятся ограничения движения на время реконструкции моста через Утрою

15:26, 08 июня 2026, ПАИ

В Пыталово с 15 июня временно закроют движение транспорта на участке региональной автомобильной дороги Пыталово – Ритупе. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции моста через реку Утрою, уточили ПАИ в администрации Пыталовского округа.

Движение будет закрыто на участке с км 0+000 (от примыкания дороги Пыталово – Пыталовские Хутора) до км 0+300. Ограничения начнут действовать с 08:00 15 июня и продлятся до 00:00 3 августа 2026 года.

На период проведения работ объезд организуют по участкам автомобильных дорог регионального значения Пыталово – Ритупе и Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, а также по улицам Красноармейской, Псковской и Пионерской. Кроме того, в схему объезда включён участок улицы Белорусской между улицами Красноармейской и Пионерской.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать требования временных дорожных знаков и быть предельно внимательными на участках объезда.