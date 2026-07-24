Нина Шнайдер: С патриотизмом главное – не перегнуть палку

13:02, 24 июля 2026, ПАИ

С патриотизмом главное – не перегнуть палку, уверена певица и автор песен Нина Шнайдер. Своим мнением она поделилась на брифинге в медиацентре ПАИ 24 июля.

«Патриотическая тема – непростая история, если её много, это только хорошо, но главное – не перегнуть палку. Всё должно идти от души и сердца. Вот и свою миссию я вижу в том, чтобы делать мир лучше. Вообще хочется, чтобы было больше красивой, настоящей, смысловой музыки», – отметила исполнительница.

Нина Шнайдер добавила, что рада снова приехать в Псковскую область. «Здесь жил и похоронен мой отец. Для меня вдвойне приятно быть сегодня здесь. Недавно я выступала в Себежском районе на Кургане Дружбы, отдельное спасибо за приглашение», – поблагодарила Нина Шнайдер.

«Скоро, в конце августа, у меня выходит просто бомбическая песня «Русская». Приглашаю послушать её и, конечно, приглашаю всех на своё выступление в Пскове 26 июля и в Москве 18 августа», – обратилась к псковичам Нина Шнайдер.

Напомним, выступление Нины Шнайдер в Финском парке в честь Дня города состоится 26 июля с 19:00 до 21:00.