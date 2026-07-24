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Торжественный молебен в честь княгини Ольги прошёл на Вечевой площади Пскова

Торжественный молебен в День памяти святой равноапостольной княгини Ольги – небесной покровительницы Псковской земли прошёл на Вечевой площади Псковского кремля сегодня, 24 июля. Участие в нём принял и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Перед этим в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля состоялось торжественное богослужение.

  • Торжественный молебен в память княгини Ольги в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Торжественный молебен в память княгини Ольги в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Торжественный молебен в память княгини Ольги в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Торжественный молебен в память княгини Ольги в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Торжественный молебен в память княгини Ольги в Псковском кремле
    Фото: ПАИ
  • Торжественный молебен в память княгини Ольги в Псковском кремле
    Фото: ПАИ

Участие в молебне также приняли депутат Государственный Думы Александр Козловский, глава Пскова Борис Елкин, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев, министр культуры Псковской области Илианна Петрова, представители Русской православной церкви, священнослужители – участники специальной военной операции и прихожане.

Присутствовавшие вознесли молитву в честь святой княгини Ольги.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей поздравил присутствующих с днём памяти святой равноапостольной княгини Ольги: «Для всей страны и для Пскова особенно это имя очень дорого. С именем княгини Ольги связано начало нашей государственности и православной веры. Она, действительно, была очень решительной, сочетала в себе мудрость и хитрость, смирение и любовь к своему народу и своей семье. Господь так посвятил её, что, приняв крещение, она изменила свою жизнь и повлияла на жизнь князя Владимира».

Владыка напомнил и о том, что город отметил 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. «Наш город всегда первым принимал натиск врага, а мужество и отвага жителей Пскова стали примером для всего русского народа. И сейчас наши воины защищают рубежи, а духовенство находится плечом к плечу рядом с защитниками. Всё это служение не было бы возможным, если бы у истоков не стояла княгиня Ольга. Будем просить у неё той решимости противостоять своему врагу и любви к Отечеству», – сказал он.

В заключение митрополит поблагодарил главу региона за поддержку, которая оказывается церкви.

Ранее сообщалось, что молебен в память святой равноапостольной княгини Ольги прошёл в Выбутах. Богослужение состоялось у стен храма Пророка Божия Илии – на малой родине равноапостольной Ольги.

Ознакомиться с другими мероприятиями сегодняшнего дня и увидеть полную программу празднования Дня города Пскова можно здесь.

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