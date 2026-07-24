Псковского подростка передали под надзор родителей за кражу товаров из пункта выдачи

12:56, 24 июля 2026, ПАИ

Псковский районный суд применил принудительные меры воспитательного воздействия в отношении 15-летней учащейся, обвиняемой в краже из пункта выдачи заказов в деревне Борисовичи Псковского района, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд рассмотрел соответствующее ходатайство следователя. Установлено, что несовершеннолетняя совместно с двумя соучастниками ночью проникла в пункт выдачи и похитила товары – ювелирные изделия, одежду, косметику и бытовую технику – на сумму более 190 тысяч рублей.

В судебном заседании девушка полностью признала вину и раскаялась, ущерб был возмещён в полном объёме.

Суд учёл, что преступление совершено впервые, относится к категории средней тяжести, а у родителей есть возможность контролировать поведение дочери. Несовершеннолетнюю освободили от уголовной ответственности и применили к ней меры воспитательного воздействия – предупреждение и передачу под надзор родителей сроком на один год.