Василий Степанов: Фестиваль важен для критика, а не для издания

14:10, 24 июля 2026, ПАИ

Международные кинофестивали приносят мало пользы изданиям с точки зрения привлечения читателей, но остаются важным инструментом для профессионального роста кинокритиков. Об этом заявил кинокритик, главный редактор журнала «Сеанс», член жюри международного конкурса Василий Степанов в ходе круглого стола «Кинокритика и современное фестивальное движение: форматы, этика, пиар» в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 24 июля.

«Как главный редактор, могу сказать, что фестивали действительно не очень много приносят даже специализированным кинематографическим изданиям, потому что не то чтобы трансляция с фестиваля приносила каких-то дополнительных читателей. Ну, может, есть какие-то фестивали – Каннский фестиваль, а вот Венецианский уже не особенно», – сказал Степанов.

Однако для кинокритика, по его словам, фестивали предельно важны: «Ты, во-первых, смотришь кино. Это самое главное, самое интересное. Ты можешь пообщаться с людьми, можешь завести какие-то связи, знакомства. Это тоже важно. Часть профессии – послушать чужое мнение».

По мнению Степанова, критик – это «самый заинтересованный зритель», и фестиваль большей частью делается для критиков. «Они должны смотреть фильмы и не проводить время на банкетах, а думать о том, сколько фильмов и когда они посмотрят все, и соревноваться в том, кто больше посмотрел и кто больше написал о фильме, потому что для этого тоже критика существует», – подчеркнул он. Степанов также отметил, что критик, который едет на фестиваль и не пишет о фильмах, – это нонсенс.

Говоря о работе отборщика, Степанов признался, что не контактирует с критиками и не думает о том, понравится ли программа жюри или критикам. «Безусловно, критиков нет», – сказал он, пояснив, что при отборе фильмов ориентируется на другие критерии. При этом он добавил, что за более чем 20 лет работы у него сформировалось смирение: «Разные издания делают разную работу и делают много для этой киноистории».

Добавим, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями стали режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале принимают участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

ПАИ – ключевая медиаплощадка VII Международного кинофестиваля «Западные ворота».