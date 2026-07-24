Концерты Всероссийского хорового фестиваля покажут на «Первом Псковском»

12:44, 24 июля 2026, ПАИ

25 и 26 июля на телеканале «Первый Псковский» состоится премьерный показ полных версий концертов Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского, прошедших в июне. Телетрансляции приурочены ко Дню города Пскова и организованы при содействии министерства культуры Псковской области и Росконцерта.

Псковское агентство информации совместно с медиахолдингом Псковской области и телеканалом «Первый Псковский» подготовили для жителей региона возможность увидеть выступления участников фестиваля, которые прошли на исторической сцене в Псковском кремле. Три части концерта покажут в вечернее время на 21-й кнопке.

«Мы договорились с Росконцертом о праве показа уникальных концертов Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского на региональном телеканале. Эти выступления с успехом прошли в Псковском кремле, и теперь, ко Дню города, мы даем возможность увидеть их полные версии всем жителям области. Телеканал «Первый Псковский» поддержал эту инициативу. С 23 по 26 июля в вечернее время регион будет транслировать три части фестиваля, чтобы те, кто не смог присутствовать лично, тоже прикоснулись к этому волшебству. Пусть шедевры музыкального искусства звучат в каждом доме», – сказала министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

График показов на телеканале «Первый Псковский»: 25 июля в 18:00 и 26 июля в 18:30.