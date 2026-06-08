Более 37 тысяч гостей приняли участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры

15:47, 08 июня 2026, ПАИ

На минувших выходных в Псковской области прошли Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Масштабный праздник, объединивший любителей литературы, музыки и фольклора, посетили 37,5 тысячи человек, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Праздник открылся традиционным театрализованным шествием, которое задало торжественный тон всему мероприятию.

Во второй день поляна в Михайловском наполнилась музыкой, красками и праздничной атмосферой. В общей сложности в празднике приняли участие более 25 творческих коллективов из разных регионов страны – это придало событию особую масштабность и многоголосие.

В каждом уголке пространства гостей встречали уличные театры: актёры в сказочных образах взаимодействовали с посетителями, разыгрывали мини‑сцены, проводили интерактивные игры и импровизированные чтения стихов. Это создавало ощущение погружения в волшебный мир пушкинских произведений и придавало празднику особую игровую атмосферу.

Утро на главной сцене началось с показа мультсериала «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра – необычное сочетание современной анимации и классической музыки сразу привлекло внимание зрителей.

Событиями дня стали выступление Александра Ф. Скляра и группы «Ва‑Банкъ», а также вечерний показ оперы «Скупой рыцарь» Мариинского театра, который стал настоящим подарком для ценителей высокого искусства.

«Особую глубину празднику придали выступления делегаций поэтов Союза писателей России на исторической сцене. Гости смогли погрузиться в мир пушкинской поэзии через разнообразные исполнительские традиции: проникновенные чтения, творческие интерпретации и художественные постановки раскрывали знакомые строки с новых сторон. Гостей также радовала фольклорная площадка: традиционное шествие и яркая программа от творческих коллективов из муниципалитетов Псковской области напомнили о богатстве народных традиций и их живой связи с классической культурой», – рассказали в ТКД.

Завершился праздник в третий день выступлением камерного оркестра Леонида Лундстрема в Зелёном театре.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

Посмотреть, как всё было, можно в нашем фоторепортаже.