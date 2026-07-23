Картины русских анималистов можно увидеть на выставке в Пскове

16:40, 23 июля 2026, ПАИ

Сотрудники Псковского музея-заповедника в рубрике «Экспонат недели», посвящённой самым интересным предметам выставки «Листая земли, страны и века», рассказали о картинах двух голландских художников.

В прошлых публикациях речь шла о центральном артефакте выставки – «Атласах Блау» середины XVII века и голландских пасторалях.

Сегодняшняя публикация посвящена картинам художников Павла Соколова и Николая Сверчкова.

В XVII веке сложилась разновидность анималистической картины, оказавшая значительное влияние на мастеров последующих столетий. Это «портрет» животного – изображение крупным планом, где самоцелью становится наблюдение и максимально точное воссоздание натуры.

Гости выставки познакомятся с двумя выдающимися работами этого жанра «Портрет собаки» Павла Соколова и «Лошадь в конюшне» Николая Сверчкова.

Русские анималисты обучались в Императорской академии художеств и периодически копировали голландских мастеров. В работах Сверчкова и Соколова безупречно передана анатомия животных: шероховатая поверхность шкуры лошади, густая шерсть охотничьей собаки, каждая мышца под кожей.

Оба художника были звездами своего времени. Николай Сверчков выполнял заказы императорского двора, был невероятно популярен в России и хорошо известен в Европе. Павел Соколов учился у Карла Брюллова, которому приходился племянником по матери.

«У этих картин есть еще одна важная деталь. Обе работы происходят из имения Строгановых в Волышово. Графы знали толк в лошадях, владея собственным конным заводом для выращивания элитных пород для спорта и выставок. А как в любом богатом имении, в Волышово непременно присутствовали и редкие породы собак», – уточнили в пресс-службе музея.