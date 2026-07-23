Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Картины русских анималистов можно увидеть на выставке в Пскове

Сотрудники Псковского музея-заповедника в рубрике «Экспонат недели», посвящённой самым интересным предметам выставки «Листая земли, страны и века», рассказали о картинах двух голландских художников.

В прошлых публикациях речь шла о центральном артефакте выставки – «Атласах Блау» середины XVII века и голландских пасторалях.

Сегодняшняя публикация посвящена картинам художников Павла Соколова и Николая Сверчкова.

В XVII веке сложилась разновидность анималистической картины, оказавшая значительное влияние на мастеров последующих столетий. Это «портрет» животного – изображение крупным планом, где самоцелью становится наблюдение и максимально точное воссоздание натуры.

Фото: Псковский музей-заповедник

Гости выставки познакомятся с двумя выдающимися работами этого жанра «Портрет собаки» Павла Соколова и «Лошадь в конюшне» Николая Сверчкова.

Русские анималисты обучались в Императорской академии художеств и периодически копировали голландских мастеров. В работах Сверчкова и Соколова безупречно передана анатомия животных: шероховатая поверхность шкуры лошади, густая шерсть охотничьей собаки, каждая мышца под кожей.

Фото: Псковский музей-заповедник

Оба художника были звездами своего времени. Николай Сверчков выполнял заказы императорского двора, был невероятно популярен в России и хорошо известен в Европе. Павел Соколов учился у Карла Брюллова, которому приходился племянником по матери.

«У этих картин есть еще одна важная деталь. Обе работы происходят из имения Строгановых в Волышово. Графы знали толк в лошадях, владея собственным конным заводом для выращивания элитных пород для спорта и выставок. А как в любом богатом имении, в Волышово непременно присутствовали и редкие породы собак», – уточнили в пресс-службе музея.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июля 2026

Фестиваль «Западные ворота» на площадке ПАИ: день первый
23 июля 2026

Алексей Герман – младший: Школьникам всегда интереснее поболтать о девочках, чем посмотреть «Чайку»
23 июля 2026

Заслуженный артист РФ Владимир Литвинов: Я даже завидую зрителям кинофестиваля «Западные ворота»
23 июля 2026

Алексей Герман – младший: На старте лучше быть сыном известного режиссёра, чем детдомовцем
23 июля 2026

«Блокадный зоопарк»: на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове рассказали о подвиге во времена ВОВ
23 июля 2026

Картины русских анималистов можно увидеть на выставке в Пскове
23 июля 2026

Творческая встреча с режиссёром Алексеем Германом – младшим пройдёт сегодня в ПАИ
23 июля 2026

Ургант посоветовал российский сериал, основанный на реальных событиях

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...