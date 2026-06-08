Развивать 5G одинаково важно и в корпоративном, и в частном сегменте – T2

15:50, 08 июня 2026, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 указывает на важность развития технологии 5G в частном и корпоративном сегментах. Такое заявление сделал генеральный директор T2 Антон Годовиков на полях ПМЭФ. Сценарий запуска, который сочетает решение о технейтральности и выделение дополнительного спектра частот, позволит качественно улучшить клиентский опыт и дать абонентам значимые преимущества 5G, считает он. При согласовании регулятором запуска T2 предложит технологию пользователям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

T2 активно тестирует 5G в городах-миллионниках – для оценки абонентской базы, поддержания компетенций технических работников и анализа функционала оборудования, рассказал Антон Годовиков.

«Наша сеть полностью готова к 5G, и при согласовании решения о технейтральности частот мы готовы запустить технологию и сделаем это в кратчайшие сроки. При получении дополнительных частот операторы будут последовательно увеличивать покрытие и в новом спектре», – заметил он. При этом в совокупности сценарий приведёт к качественному изменению клиентского опыта и плюсам, которых ждут от пятого поколения связи, объяснил Антон Годовиков.

При неоспоримых преимуществах для частных клиентов мировой опыт указывает на то, что именно В2В- и B2G-сегменты драйвят развитие технологии, отметил он. Стандарт 5G даёт выход на новый уровень развития IoT-продуктов и индустриальных сетей, в том числе беспилотных систем, умных городов, медицины и логистики. По прогнозам аналитиков, в горизонте пяти лет именно производственная отрасль будет доминировать как основное поле применения технологий пятого поколения, так как в ней критически важны высокие скорости, большая ёмкость и минимальная задержка.

При этом Антон Годовиков подчеркнул важность 5G для частного сегмента: «Это не исключает того, что технология и её возможности должны осваиваться параллельно как частным, так и корпоративным сегментом. При согласовании регулятором запуска технологии в России мы предложим её нашим пользователям».

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