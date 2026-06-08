В Псковской области за неделю в ДТП пострадали 16 человек

18:41, 08 июня 2026, ПАИ

1 034 административных правонарушения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области на прошлой неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

С 1 по 7 июня выявили 25 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе трёх водителей задержали за повторное управление в нетрезвом виде.

Всего на территории области зарегистрировали 13 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.