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Происшествия

В Псковской области за неделю в ДТП пострадали 16 человек

1 034 административных правонарушения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области на прошлой неделе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: ПАИ

С 1 по 7 июня выявили 25 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, в том числе трёх водителей задержали за повторное управление в нетрезвом виде.

Всего на территории области зарегистрировали 13 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.

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