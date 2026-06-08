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Общество

Как принимать решения и управлять конфликтами: «Герои земли Псковской» осваивают новые инструменты руководителя

Что было в фокусе работы на сегодняшнем семинаре для участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», рассказала начальник управления развития персонала Президентской академии в Санкт-Петербурге Наталья Мельникова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото Президентской академии в Санкт-Петербурге

Учебный день был посвящён проблематике разработки и принятия управленческого решения и вопросам поведения в конфликте.

«Из всех управленческих функций принятие решения – та, которую нельзя делегировать. Невозможно быть руководителем, не принимая решений. Слушатели программы имеют огромный опыт принятия решений в сложных, нестандартных ситуациях. Задачей семинара было формирование объективного взгляда на свои решения и анализ собственного поведения при помощи современных инструментов организационной психологии», – отметила спикер.

Наталья Мельникова подчеркнула, что ранее на курсе слушателей знакомили с теоретической базой разработки и принятия решения, а этот день был посвящён практике. На занятии рассматривали рациональные, социальные и эмоциональные аспекты поведения руководителя при принятии решения.

«Наибольшее внимание мы обратили на то, как на принятие решения влияют особенности личности руководителя: на выбор способов сбора информации, критериев и технологий её анализа, на то, в какой степени руководитель ориентируется на интересы людей, а в какой – на нормативные требования, на то, что может стать причиной отказа от реализации решения. Каждый смог увидеть свой способ действий, оценить свои сильные стороны и конкретизировать направления самосовершенствования», – рассказала начальник управления развития персонала Президентской академии в Санкт-Петербурге.

С практической точки зрения на занятии подошли и к теме поведения руководителя в конфликте. В центре внимания оказались особенности характера, в которых заложено зерно конфликта: видит ли человек эти свои черты, понимает ли их природу, может ли не допустить деструктивных проявлений, приводящих к конфликту.

«Руководитель, провоцирующий конфликты, разрушает доверенный ему объект управления. Участники программы получили знания и навыки, необходимые для того, чтобы управлять успешно и созидательно», – резюмировала собеседница ПАИ.

Добавим, четвёртый образовательный модуль – заключительный в программе «Герои земли Псковской». Длительность модуля – 11 учебных дней. Слушателям предстоит сдача очного экзамена и защита выпускных аттестационных работ. В первом потоке программы участвует 13 слушателей.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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