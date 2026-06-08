О причинах выгорания рассказала врач

18:22, 08 июня 2026, ПАИ

За ощущение усталости отвечают передняя поясная кора и островковая доля мозга. Эти области оценивают нагрузку и создают субъективное чувство усилия. Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что сигнал о пределе возможностей может возникнуть в нервной системе заранее, до реального физического или умственного истощения.

«Когда мозг замечает накопление веществ, вызывающих усталость и сонливость, и одновременно ощущает недостаток веществ, которые дарят чувство мотивации и удовлетворения, активируется защитный механизм. В итоге возникает искусственный предел, и сигнал «больше не могу» может появиться ещё до того, как физические или умственные ресурсы действительно иссякнут», – объяснила Екатерина Демьяновская в интервью «Известиям».

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Человек может испытывать сильную усталость и выгорание, даже если нет явных физических проблем, нормальные показатели крови, хорошее насыщение кислородом и здоровое сердце. Это состояние называется центральной усталостью, когда проблема кроется в нервной системе, а не в мышцах или других органах.

Психолог Наталья Кучерявая говорит, что выгорание часто вызвано внутренними установками. Люди, стремящиеся к непрерывной продуктивности и не допускающие ошибок, чаще сталкиваются с истощением. Психологическое напряжение может маскироваться под физическую слабость, ухудшая концентрацию и качество сна.

Важный показатель – способность быстро восстанавливаться после отдыха. Если энергия возвращается после сна или смены деятельности, это обычное переутомление. Хроническая усталость, которая длится неделями, требует серьёзного внимания к здоровью и пересмотра отношения к отдыху.

Наталья Кучерявая добавляет: «Ощущение предела возможностей не всегда совпадает с реальными возможностями организма. Часто мы устаём не тогда, когда заканчиваются силы, а когда мозг решает, что их недостаточно».

По наблюдениям эксперта, люди, успешно справляющиеся с высокими нагрузками, обычно не обладают особенными запасами энергии. Чаще они умеют грамотно распределять ресурсы, поддерживать баланс между работой и восстановлением и не считают отдых пустой тратой времени.