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Общество

Меры поддержки внутреннего рынка топлива представило Минэнерго

На совещании под председательством вице-премьера Александра Новака Министерство энергетики представило комплекс мер балансировки внутреннего рынка топлива. Участники обсудили результаты анализа, проведённого на основе данных мониторинга.

Как пишет РИА Новости, в ходе совещания рассмотрены изменения цен на бензин и дизель, а также вопросы обеспечения доступности топлива в регионах.

В сообщении говорится, что Минэнерго предложило меры поддержки, направленные на стабилизацию внутреннего рынка. Особое внимание было уделено бесперебойному снабжению потребителей нефтепродуктами, оперативному реагированию на изменения на рынке и вопросам логистики.

По итогам совещания Новак подчеркнул необходимость разработки конкретных действий и шагов для оперативного мониторинга всех процессов в отрасли и эффективного использования всех доступных инструментов для надёжного снабжения потребителей.

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