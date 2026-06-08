Меры поддержки внутреннего рынка топлива представило Минэнерго

19:22, 08 июня 2026, ПАИ

На совещании под председательством вице-премьера Александра Новака Министерство энергетики представило комплекс мер балансировки внутреннего рынка топлива. Участники обсудили результаты анализа, проведённого на основе данных мониторинга.

Как пишет РИА Новости, в ходе совещания рассмотрены изменения цен на бензин и дизель, а также вопросы обеспечения доступности топлива в регионах.

В сообщении говорится, что Минэнерго предложило меры поддержки, направленные на стабилизацию внутреннего рынка. Особое внимание было уделено бесперебойному снабжению потребителей нефтепродуктами, оперативному реагированию на изменения на рынке и вопросам логистики.

По итогам совещания Новак подчеркнул необходимость разработки конкретных действий и шагов для оперативного мониторинга всех процессов в отрасли и эффективного использования всех доступных инструментов для надёжного снабжения потребителей.