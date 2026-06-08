Верхний слой асфальта укладывают на участке улицы Алтаева в Пскове

19:52, 08 июня 2026, ПАИ

Верхний слой асфальта укладывают во дворе дома № 8 на улице Алтаева в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Меньше месяца назад здесь стартовало благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Специалисты трудятся не покладая рук, а впереди остаётся уже немного – установить новые скамейки и урны, засеять газон в восстановленных зелёных зонах. И на следующей неделе жители смогут по достоинству оценить благоустроенный двор! Следите за тем, как меняется пространство вокруг нас!» – рассказал Борис Елкин.