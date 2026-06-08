Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Верхний слой асфальта укладывают на участке улицы Алтаева в Пскове

Верхний слой асфальта укладывают во дворе дома № 8 на улице Алтаева в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала Бориса Елкина в MAX

Меньше месяца назад здесь стартовало благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Специалисты трудятся не покладая рук, а впереди остаётся уже немного – установить новые скамейки и урны, засеять газон в восстановленных зелёных зонах. И на следующей неделе жители смогут по достоинству оценить благоустроенный двор! Следите за тем, как меняется пространство вокруг нас!» – рассказал Борис Елкин.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июня 2026

Верхний слой асфальта укладывают на участке улицы Алтаева в Пскове
08 июня 2026

Молодёжь Псковской области приняла участие в ПМЭФ-2026
08 июня 2026

ЕР поздравила соцработников с профессиональным праздником
08 июня 2026

О причинах выгорания рассказала врач
08 июня 2026

Как принимать решения и управлять конфликтами: «Герои земли Псковской» осваивают новые инструменты руководителя
08 июня 2026

Бизнес в сфере выращивания роз обсудили на «Серебряном дожде». Главное
08 июня 2026

Более двух тысяч выпускников в Псковской области написали ЕГЭ по математике
08 июня 2026

В Пскове третий день ищут 13-летнюю девочку

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...