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Общество

Юрист рассказала, когда сотрудники могут отказаться работать в жару

Работники в России имеют право приостановить трудовую деятельность, если температура в помещении превышает 28 градусов тепла. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на кандидата юридических наук, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольгу Леонову.

Фото: ПАИ

По её словам, для сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура в летний период составляет 28 градусов. Превышение этого порога может нанести вред здоровью, что даёт работнику основание отказаться от выполнения своих обязанностей.

Как отметила Ольга Леонова, для этого необходимо письменно уведомить руководителя. В заявлении следует указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.

При этом юрист предупредила, что покидать рабочее место до получения ответа от работодателя не стоит. Самовольный уход без оформления простоя могут расценить как прогул.

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