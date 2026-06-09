В Псковской области собирают первую лесную землянику

11:09, 09 июня 2026, ПАИ

Первую лесную землянику начали собирать жиители Псковской области. Фотографиями они делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова



Фото: Людмила Иванова





Целое ведёрко земляники набрала жительница Новоржевского района. «Первую землянику ежегодно собираю в эти числа», – поделилась Людмила Иванова. Помимо ягод, новоржевские леса порадовали первыми, но ещё небольшими лисичками.

Ранее эксперт ПсковГУ объяснила, с чем связано такое раннее появление грибов и ягод в регионе.