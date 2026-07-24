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Общество

Авторы и блогеры запустили 80 тысяч новых каналов в мессенджере MAX

380 тысяч достигло число публичных каналов в MAX за две недели с момента открытия возможности их запуска всеми желающими. В целом их количество выросло на 30 %, сообщили ПАИ в пресс-службе платформы VK.

Фото: ПАИ

Вместе с ростом количества каналов увеличилась и их совокупная аудитория. Суммарное количество подписчиков публичных каналов выросло до 285 миллионов подписок.

Разработчики пояснили, что создать публичный канал в MAX может любой пользователь с цифровым ID на устройствах Android. Пользователи iOS могут сделать это в десктопной или мобильной веб-версии мессенджера. Для создания канала необходимо перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана и следовать инструкциям.

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