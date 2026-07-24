Боли в плече и мифы о здоровье станут темами «Секретов тела» доктора Васильева

15:26, 24 июля 2026, ПАИ

Боль в плечевом суставе и мифы о здоровье человека станут темами двух выпусков уникального телепроекта «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский». Проект ведёт российский реабилитолог, главный детский травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев.

Как плечевой сустав управляется с помощью корешков? Какие упражнения надо делать, чтобы избавиться от болей? Как теперь называется остеохондроз? Почему для суставов нужно соблюдать температурный режим и особое питание? Почему нельзя закачивать боли в спортзале и к чему это может привести? Об этом расскажет доктор Евгений Васильев зрителям проекта.

Выпуск проекта «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» в воскресенье, 26 июля, в 12:20. Программу также можно найти в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Секреты тела» – цикл из 50 выпусков с практическими советами и уникальной методикой доктора Евгения Васильева. Проект, над которым команда телеканала работала два года, представляет собой уникальный навигатор по человеческому организму. В программах разбираются 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до мифов о здоровье, лишнего веса и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон. Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно сделать без похода к врачу, находясь дома.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.