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Общество

О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей в МЧС

Сильный дождь прогнозируется в Псковской области 13 июня. О неблагоприятном погодном явлении сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

«В течение дня 13 июня местами по Псковской области ожидается сильный дождь», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переменная облачность ожидается в Псковской области 13 июня, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

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