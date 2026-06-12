О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей в МЧС

15:37, 12 июня 2026, ПАИ

Сильный дождь прогнозируется в Псковской области 13 июня. О неблагоприятном погодном явлении сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«В течение дня 13 июня местами по Псковской области ожидается сильный дождь», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что переменная облачность ожидается в Псковской области 13 июня, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.