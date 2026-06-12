О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей в МЧС
Сильный дождь прогнозируется в Псковской области 13 июня. О неблагоприятном погодном явлении сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«В течение дня 13 июня местами по Псковской области ожидается сильный дождь», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что переменная облачность ожидается в Псковской области 13 июня, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
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