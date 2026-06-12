Тёплая дождливая погода прогнозируется в Псковской области 13 июня

15:26, 12 июня 2026, ПАИ

В Псковской области 13 июня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер восточных направлений (днём – с переходом к западным направлениям) со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.

Атмосферное давление низкое.