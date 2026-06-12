Тёплая дождливая погода прогнозируется в Псковской области 13 июня
В Псковской области 13 июня ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер восточных направлений (днём – с переходом к западным направлениям) со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +17 до +22 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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