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Общество

На «РосянкаФест» можно будет доехать бесплатным автобусом из Бежаниц

На фестиваль «РосянкаФест», который пройдёт 20 июня в деревне Цевло Бежаницкого район, будет организован автобус из посёлка Бежаницы. Проезд на автобусе будет бесплатным, сообщили ПАИ в Полистовском заповеднике.

Отправление из Бежаниц 20 июня в 13:20 от парковки ресторана. Чтобы забронировать место, нужно позвонить в офис Полистовского заповедника по телефону +7 (81141) 22-391 по будням с 9:00 до 18:00. В случае изменения планов организаторы просят сообщать об отмене брони, чтобы место смог занять кто-нибудь другой.

Экологический фестиваль «РосянкаФЕСТ» пройдет на берегу озера Цевло в одноимённой деревне с 14:00 до 17:00. Гостей ждут ярмарка, концерт, экскурсии с учёными, открытие нового водного маршрута, научные и творческие мастер-классы, детская зона.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фона природы.

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