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Общество

В Псковской области Росгвардия набирает сотрудников

Набор сотрудников в подразделения вневедомственной охраны объявило Управление Росгвардии по Псковской области. Вакансии открыты в Пскове, Великих Луках, Острове, Порхове, Гдове, Дедовичах, Дно, Пушкинских Горах и Новоржеве, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Служба предусматривает социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск и компенсацию аренды жилья. Денежное довольствие в первый год службы составляет от 520 тысяч рублей. Также предусмотрена возможность бесплатного получения высшего образования.

Подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 75-47-67.

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