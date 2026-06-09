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Общество

Победившая в голосовании площадь в Красногородске преображается по нацпроекту

Работы по благоустройству центральной площади на улице Советской ведутся в Красногородске, сообщает районная газета «Заря».

  • Центральную площадь благоустроят в Красногородске
    Фото: Фото: София Васильева и администрация Красногородского муниципального округа
  • Центральную площадь благоустроят в Красногородске
    Фото: Фото: София Васильева и администрация Красногородского муниципального округа
  • Центральную площадь благоустроят в Красногородске
    Фото: Фото: София Васильева и администрация Красногородского муниципального округа

Общественная территория преображается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

Территория победила в прошлом году в ходе голосования жителей района.

«Работы начались после майских праздников. Это решение было принято осознанно: площадь на улице Советской традиционно является главным местом празднования Дня Победы. Было важно, чтобы праздничные мероприятия к 9 Мая прошли в торжественной и комфортной для ветеранов и жителей обстановке, без строительных ограничений», – отметили в администрации Красногородского муниципального округа.

Проект благоустройства подразумевает ряд изменений. Будет проведено переформирование растений, посаженных слишком близко друг к другу, чтобы открыть пространство и сделать его более светлым. Вдоль тротуара установят новые скамейки и урны. Также будет сделано качественное устройство дренажа тротуара, чтобы на нём не скапливалась вода после дождей.

На площади организуют современную систему освещения тротуара и памятника и установят систему видеонаблюдения.

Все работы будут завершены в срок до 10 июля, сообщили в администрации округа.

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