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Общество

Суд в Ленобласти оштрафовал псковичку на 400 тысяч рублей за узбекского официанта с московским патентом

Суд в Ленинградской области оштрафовал предпринимательницу из Псковской области на 400 тысяч рублей за то, что она наняла официанта из Узбекистана, который работал по патенту, действовавшему только в Московской области. Женщина вину не признала, но суд счёл собранные доказательства достаточными.

Фото: ПАИ

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области, штраф женщина платить не торопилась, поэтому дело передали судебным приставам Себежского и Пустошкинского районов. Должницу уведомили, но в срок деньги не поступили. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 23 тысяч рублей.

Опасаясь ареста счетов и имущества, предпринимательница оплатила штраф в полном объёме. Исполнительное производство закрыто.

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