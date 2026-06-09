Суд в Ленобласти оштрафовал псковичку на 400 тысяч рублей за узбекского официанта с московским патентом

14:28, 09 июня 2026, ПАИ

Суд в Ленинградской области оштрафовал предпринимательницу из Псковской области на 400 тысяч рублей за то, что она наняла официанта из Узбекистана, который работал по патенту, действовавшему только в Московской области. Женщина вину не признала, но суд счёл собранные доказательства достаточными.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области, штраф женщина платить не торопилась, поэтому дело передали судебным приставам Себежского и Пустошкинского районов. Должницу уведомили, но в срок деньги не поступили. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 23 тысяч рублей.

Опасаясь ареста счетов и имущества, предпринимательница оплатила штраф в полном объёме. Исполнительное производство закрыто.