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Общество

Профилактику пожаров и ЧП на водоёмах обсуждают в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый профилактике пожаров, а также безопасности на воде летом, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 июня.

В каких районах Псковской области наблюдается самая высокая пожарная опасность? Что должен сделать каждый житель Псковской области, чтобы обезопасить свой дом и семью от пожара? Сколько официальных пляжей оборудовано в Псковской области к летнему сезону и где находятся самые популярные «дикие пляжи»? Какую опасность представляют прыжки в воду с мостов, обрывистых берегов и деревьев? Как объяснить ребёнку алгоритм действий, если он стал свидетелем пожара.

Об этом рассказывают заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин и заместитель руководителя ГУ МЧС России по Псковской области, главный государственный инспектор по маломерным судам региона Игорь Зарытовский.

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