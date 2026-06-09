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Общество

На площади Ленина в Пскове возрождают клумбу с цветами

На площади Ленина в Пскове возрождают клумбу с цветами, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

«В этом году мы приняли решение вернуть историческую клумбу, чтобы снова сделать сердце города ярче. Работы уже начались. Сейчас подрядчик разбирает плитку дорожек на месте будущей клумбы. Следующим этапом станет разработка грунта и подготовка почвы под цветники», – рассказал Борис Елкин.

Клумба будет радовать псковичей и гостей города всё лето.

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