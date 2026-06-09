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Общество

Более 40 случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями выявили в Псковской области за неделю

С 1 по 7 июня в Псковской области зарегистрировано 46 случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иллюстрация представлена управлением Роспотребнадзора по Псковской области

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 23 % ниже уровня среднего многолетнего показателя.

Согласно статистике, в регионе также выявили 1 674 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,6 %. В Пскове зарегистрировано 649 случаев ОРВИ, или 38,8 % от общего количества в регионе.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

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