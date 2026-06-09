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Общество

Говорить, вести, вдохновлять: участники «Героев земли Псковской» освоили искусство коммуникации и лидерства

Серия практических занятий, посвящённых эффективной коммуникации, публичным выступлениям и лидерству, прошла в рамках четвёртого модуля региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Одна из ключевых тем – «Эффективная коммуникация и искусство публичных выступлений», которую представила старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии в Санкт-Петербурге Наталья Платонова. Также под её руководством состоялось практическое занятие «Лидерство».

Наталья Платонова участвовала в программе на протяжении всего года – во всех четырёх модулях. Её мастерские были посвящены командообразованию, управлению изменениями, навыкам делегирования, проведению совещаний и ораторскому искусству.

«Основной акцент на практической составляющей. Задача – научить и отработать практические техники и инструменты, которые действительно пригодятся участникам программы в их деятельности», – подчеркнула эксперт.

Все занятия строились максимально прикладным образом: слушатели разбирали реальные кейсы, моделировали рабочие ситуации, тренировались выступать и управлять группой.

«Ребята большие молодцы. Они максимально вовлекались в процесс обучения, спрашивали совета, рассуждали, как полученные инструменты помогут им в работе, делились своими проектами», – отметила Наталья Платонова.

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