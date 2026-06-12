Наталия Соколова призвала взрослых бороться с ксенофобией через просвещение

16:36, 12 июня 2026, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова заявила о важности профилактики ксенофобии у детей и подростков через просвещение и открытый диалог.

В эфире программы «Внимание, дети!» на радио «7 Небо» она обратила внимание на ситуации, когда ребёнок может столкнуться с насмешками или оскорблениями из-за национальности, фамилии или внешности. В таких случаях, подчеркнула омбудсмен, взрослым необходимо незамедлительно поддержать ребёнка и дать понять, что он не остаётся один на один с проблемой.

По словам Наталии Соколовой, лучший способ противостоять стереотипам – это знания о культуре и истории народов России. Разговоры о национальном многообразии должны вестись не только в семье, но и в школах, детских лагерях и спортивных секциях.

Она также призвала жителей региона не переносить ответственность за поступки отдельных людей на целые народы и не делать выводов о человеке по его происхождению, акценту или внешности.

«Чтобы не ненавидеть, надо узнать других людей в деле – не по новостям, а в жизни, через их традиции, обычаи и истории», – отметила Наталия Соколова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что уважение к другим народам рождается не по приказу, а благодаря знаниям, личному опыту общения и совместной жизни в едином российском пространстве.