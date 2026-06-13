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Общество

О главных подводных камнях для водителей скутеров до 50 кубов рассказали эксперты

Управление мопедом или скутером с объёмом двигателя до 50 кубических сантиметров (или с электромотором мощностью от 0,25 до 4 киловатт включительно) требует наличия водительского удостоверения. Для этого достаточно категории М, которую можно получить с 16 лет. При наличии любой другой категории (например, A или B) дополнительно оформлять категорию M не нужно, сообщили в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Регистрировать такую технику в Госавтоинспекции и проводить техосмотр не требуется. Также владельцам скутеров и мопедов до 50 кубических сантиметров не нужен полис ОСАГО. Страховка становится обязательной, если объём двигателя превышает 50 кубических сантиметров, техника развивает скорость более 50 километров в час или мощность электромотора больше четырёх киловатт. В этих случаях транспортное средство необходимо регистрировать, а за отсутствие полиса предусмотрен штраф 800 рублей. При повторном нарушении в течение года сумма взыскания составит от трёх до пяти тысяч рублей.

За управление скутером или мопедом без прав водителю грозит штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, за езду без застёгнутого мотошлема – штраф 1,5 тысячи рублей, причём это требование распространяется как на водителя, так и на пассажира.

Водитель мопеда или скутера обязан двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.

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