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Общество

На реке Ловати в Великих Луках временно запретят купание и движение маломерных судов

Временный запрет на купание и использование маломерных судов введут в акватории реки Ловати в Великих Луках сегодня, 13 июня. Ограничения связаны с проведением соревнования пилотов тепловых аэростатов – кей-граба, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Запрет будет действовать с 19:00 до 21:00 на участке от пешеходного моста на остров Дятлинка (включая малый мост) до городской плотины возле дома № 26 на Краснофлотской набережной.

Под ограничения подпадают купание и использование любых плавсредств – маломерных судов, гидроциклов и других технических средств для отдыха на воде. Исключение сделано только для судов, задействованных организаторами соревнования.

Напомним, что с 11 по 20 июня в Великих Луках проходит XXХ Международная встреча воздухоплавателей.

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