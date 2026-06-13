Рисунок, песня и скульптура: псковичей зовут на всероссийский конкурс в честь героев спорта

11:32, 13 июня 2026, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в IV Всероссийской премии художественных работ «Мы верим твёрдо в героев спорта». Проект, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, направлен на сохранение национального спортивного наследия и укрепление патриотизма, сообщили ПАИ организаторы.

Конкурс проводится в четвёртый раз. За годы его существования в нём приняло участие более трёх тысяч авторов и исполнителей со всей страны, а с 2025 года к проекту активно подключилась молодёжь. Ежегодным амбассадором премии выступает Герой Труда РФ, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

Тематика конкурсных работ 2026 года приурочена к Году единства народов России, объявленному указом президента. Участникам предлагают отразить в творчестве многонациональный характер российского спорта и сохранить память о выдающихся спортсменах разных лет.

Соревнование открыто для взрослых, молодёжи, подростков и детей от шести лет. Конкурсные работы принимают в семи номинациях: «Поэзия», «Проза», «Скульптура», «Песня», «Художественная фотография», «Детский рисунок» и «Живопись».

Премия состоит из четырёх этапов. Отборочный тур продлится до 14 сентября, после чего с 14 по 20 сентября профессиональное жюри оценит работы. Итоги станут известны 21 сентября, а торжественная церемония награждения победителей состоится 11 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. В гала-концерте примут участие олимпийские чемпионы и именитые спортсмены России.

Подробная информация и положение о премии размещены здесь.