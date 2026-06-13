Уроженца Витебской области разыскивают в Великих Луках
Сотрудники полиции разыскивают 57-летнего гражданина Белоруссии Сергея Буйвола, местонахождение которого остаётся неизвестным с 1 декабря 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мужчина родом из деревни Красногорки Несвижского района Витебской области. По оперативным данным, он может находиться на территории Великих Лук.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Буйвола, просят звонить в полицию по телефону 8-911-883-38-83 или 102.
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