Алгоритм действий при обнаружении фальшивых денег назвали в полиции

12:45, 13 июня 2026, ПАИ

Жителям Псковской области напомнили об алгоритме действий при обнаружении поддельных денежных купюр. В регионе неоднократно фиксировались случаи выявления фальшивых банкнот разных номиналов в банках, магазинах и других организациях, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Главное правило – при обнаружении подделки нельзя пытаться её сбыть: это уголовное преступление. Если вы получили сомнительную купюру, необходимо постараться вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах она была получена, после чего незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающие объяснения, сообщив приметы сбытчика.

Если поддельная купюра обнаружена в момент получения, следует по возможности задержать человека, который её передал: обратиться к охране магазина, нажать на тревожную кнопку или вызвать полицию. Ни в коем случае нельзя возвращать фальшивку сбытчику.

Особое внимание полиция уделила работникам торговли и банковской сферы. Категорически запрещается сдавать обнаруженную подделку вместе с выручкой в банк: это также расценивается как сбыт фальшивки и влечёт уголовную ответственность. Вместо этого необходимо без промедления сообщить о случившемся в полицию и дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

В УМВД также призвали граждан, кассиров и банковских сотрудников тщательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием. Если вы стали свидетелем изготовления или сбыта фальшивых денег, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников и используемый ими автомобиль и незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102 или 112.