Госавтоинспекция призвала псковичей к дисциплине на дорогах

12:53, 13 июня 2026, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области в связи с продолжающимися наездами на пешеходов призвала участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности. В ведомстве отметили, что с наступлением летнего сезона такие происшествия по-прежнему фиксируются на территории региона.

Водителям рекомендовали неукоснительно выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС, а также проявлять дисциплинированность. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу автомобилист обязан снизить скорость и при необходимости остановиться, чтобы пропустить людей, находящихся на проезжей части.

Пешеходы, в свою очередь, имеют преимущество на переходах, обозначенных разметкой и знаками, а также на регулируемых переходах при разрешающем сигнале светофора. Полицейские напомнили, что пешеходы являются наиболее незащищённой категорией участников движения, и призвали их использовать светоотражающие элементы, которые делают людей заметнее в тёмное время суток.

Передвигаться следует только по тротуарам, а переходить дорогу – по пешеходным переходам. Игнорирование этих требований часто приводит к тяжёлым последствиям, подчеркнули в ведомстве.

Особое внимание уделили погодным условиям: в холодную погоду капюшоны ограничивают обзор, а отвлечение на телефонные разговоры и музыку повышает риск происшествий. Пешеходам рекомендовали перед выходом на проезжую часть завершить разговор по телефону, убрать наушники и внимательно оценить обстановку.

Госавтоинспекция призвала всех участников дорожного движения к взаимоуважению, самодисциплине и ответственности, напомнив, что соблюдение правил – залог безопасности.