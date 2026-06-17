Михаил Ведерников подчеркнул важность обмена опытом между регионами в реализации нацполитики

13:07, 17 июня 2026, ПАИ

На окружном семинаре-совещании по вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах СЗФО губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников и поблагодарил их за внимание к региону. Мероприятие проходит в правительстве Псковской области сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил, что обмен опытом между субъектами РФ является важной и практической частью совместной работы, поскольку каждый регион имеет собственные уникальные наработки и особенности развития.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил исторической роли Псковской области. Он подчеркнул, что регион является одним из древнейших центров православной культуры и формирования российской государственности. Здесь, по его словам, связаны ключевые этапы истории страны, включая становление духовных и политических традиций.

Губернатор напомнил, что на Псковской земле родилась княгиня Ольга, а также происходили значимые события, связанные с деятельностью Александра Невского и развитием богословской мысли. Отдельно он отметил значение Псково-Печерского монастыря, который более 550 лет остаётся важным духовным центром.

Также было подчёркнуто, что в регионе действует первый в России центр духовной реабилитации ветеранов специальной военной операции и их семей.

Отдельно глава региона затронул вопросы приграничного положения Псковской области и вызовы, связанные с информационным воздействием и обеспечением безопасности в современных условиях. По его словам, регион уделяет особое внимание развитию инфраструктуры возможностей для жителей и созданию условий, позволяющих каждому человеку реализовать свой потенциал независимо от возраста, статуса и национальности.