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Общество

Михаил Ведерников подчеркнул важность обмена опытом между регионами в реализации нацполитики

На окружном семинаре-совещании по вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах СЗФО губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников и поблагодарил их за внимание к региону. Мероприятие проходит в правительстве Псковской области сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Глава региона отметил, что обмен опытом между субъектами РФ является важной и практической частью совместной работы, поскольку каждый регион имеет собственные уникальные наработки и особенности развития.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил исторической роли Псковской области. Он подчеркнул, что регион является одним из древнейших центров православной культуры и формирования российской государственности. Здесь, по его словам, связаны ключевые этапы истории страны, включая становление духовных и политических традиций.

Губернатор напомнил, что на Псковской земле родилась княгиня Ольга, а также происходили значимые события, связанные с деятельностью Александра Невского и развитием богословской мысли. Отдельно он отметил значение Псково-Печерского монастыря, который более 550 лет остаётся важным духовным центром.

Также было подчёркнуто, что в регионе действует первый в России центр духовной реабилитации ветеранов специальной военной операции и их семей.

Отдельно глава региона затронул вопросы приграничного положения Псковской области и вызовы, связанные с информационным воздействием и обеспечением безопасности в современных условиях. По его словам, регион уделяет особое внимание развитию инфраструктуры возможностей для жителей и созданию условий, позволяющих каждому человеку реализовать свой потенциал независимо от возраста, статуса и национальности.

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