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Общество

Министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 17 июня, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Фото: ПАИ

Каких специалистов сегодня особенно не хватает работодателям в Псковской области? Сколько вакансий будет представлено в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, которая пройдёт в конце июня? Кто состязался в рамках пяти региональных этапов конкурса «Лучший по профессии» в Псковской области? Какие работодатели сегодня наиболее активно принимают на работу подростков и в каких сферах сосредоточено большинство вакансий? Каков механизм действия новой меры поддержки работодателей туристической отрасли?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

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