Псковичей до 35 лет зовут побороться за путёвки в «Артек»

14:35, 13 июня 2026, ПАИ

Стартовал VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России», направленный на поддержку талантливой молодёжи, участвующей в социально-экономическом развитии муниципальных образований. Об этом ПАИ сообщили в Институте развития местных сообществ.

К участию приглашаются школьники, студенты вузов и колледжей, молодые учёные, специалисты, архитекторы и представители научных кругов. Конкурсные испытания пройдут в рамках XXIV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге.

Соревнование проводится в два этапа. Заочный тур продлится до 20 сентября, очный запланирован с 28 по 30 октября. Участникам предстоит разработать молодёжную стратегию развития своего муниципального образования – проанализировать ресурсы, учесть мнение жителей и предложить конкретные решения.

Конкурс включает более 30 номинаций, среди них – «Стратегия по благоустройству моего населённого пункта», «Я – продюсер города», «Стратегия цифровой трансформации», «Стратегии креативных индустрий», «Стратегия развития моего муниципалитета», «Я – лидер школьного самоуправления» и другие.

Возрастные категории участников – 12–14, 15–17, 18–27 и 28–35 лет.

Профессиональное жюри определит победителей, которые получат дипломы первой, второй и третьей степеней. Финалистов очного этапа наградят призами партнёров, а главный приз для юных участников – путёвки в международный детский центр «Артек». Все финалисты получат сертификаты участников.

Наставники конкурсантов, принявшие участие в очных мероприятиях, будут отмечены благодарностью научного руководителя проекта и получат удостоверение о повышении квалификации.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 октября в Санкт-Петербурге. Подробная информация о конкурсе и положение размещены на официальном сайте.