Жара до +28 градусов надвигается на Псковскую область
20 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +7...+12 градусов, днем +23...+28 градусов.
Атмосферное давление высокое.
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