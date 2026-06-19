Жара до +28 градусов надвигается на Псковскую область

10:06, 19 июня 2026, ПАИ

20 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +7...+12 градусов, днем +23...+28 градусов.

Атмосферное давление высокое.