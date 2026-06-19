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Общество

В Полистовском пройдёт фестиваль «РосянкаФест» и откроется новый маршрут «Озёрные летописи»

20 июня в деревне Цевло Бежаницкого района состоится фестиваль природы «РосянкаФест». Это ежегодный праздник Полистовского заповедника, посвященный природе Полистовья, экологическому просвещению, устойчивому туризму и семейному отдыху на природе, напомнили в пресс-службе заповедника.

Фестиваль пройдет в парке «Липки» на берегу озера Цевло и объединит десятки интерактивных мероприятий для детей и взрослых: творческие мастер-классы, научные занятия и эксперименты, экскурсии с учеными, детские игровые площадки, выставки, ярмарка ремесленных изделий и местных угощений, концертная программа и выступление артистов цирка.

«РосянкаФест» — это большой семейный праздник, где каждый сможет найти занятие по интересам, уверены организаторы.

На творческой площадке гости смогут изготовить текстильные игрушки, игрушки из пряжи и народные куклы, научиться делать свечи из натуральной вощины, расписывать гипсовые фигурки, создавать барельефы из холодного фарфора и познакомиться с традиционными ремеслами. Все изделия участники смогут забрать с собой на память о фестивале.

Любителей науки ждут познавательные мастер-классы и эксперименты. Гости смогут рассмотреть под микроскопом болотный мох сфагнум и торф, узнать о лекарственных растениях Псковской области и продегустировать фиточаи, познакомиться с химией кислотных дождей и принять участие в занятиях с микроскопами.

Большую программу подготовил детский технопарк «Кванториум Псков». Посетители увидят выставку «Россия под микроскопом», познакомятся с достижениями российских ученых, попробуют собрать модели насекомых, узнают о современных экологических технологиях и увидят изделия из биопластика.

Для семей с детьми будет работать отдельная игровая зона со спортивными состязаниями и спортивными батутами, настольными играми, шахматным турниром, экологическими викторинами и историко-экологическим квестом по деревне Цевло. Также гостей ждут познавательные игры и творческие занятия проекта «Айда с нами», посвященные растениям, насекомым и окружающему миру.

Особой частью программы станут бесплатные экскурсии с учеными по берегу озера Цевло. Кандидат биологических наук Михаил Яблоков расскажет о птицах озера и научит пользоваться биноклем для наблюдений за пернатыми. Научный сотрудник заповедника Илья Цветков познакомит участников с животными и растениями прибрежной зоны. Председатель Ассоциации «Национальный центр компетенций по торфяникам и климатическим инициативам» Кирилл Шахматов проведет экскурсию о болотах, торфе и их роли в сохранении климата.

На протяжении всего дня на сцене будут выступать творческие коллективы Псковской области. Откроет программу театр миниатюр «Неугомон» со спектаклем «Сказка о жареных петухах». Перед зрителями также выступят вокальные и танцевальные коллективы района. Завершится фестиваль выступлением народного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» — лауреата всероссийских и международных фестивалей.

Одним из важных событий дня станет открытие нового водного маршрута «Озерные летописи», созданного Полистовским заповедником при поддержке Президентского фонда природы. Маршрут проходит по озеру Цевло и прилегающим каналам и позволит познакомиться с природой и историей Полистовья во время путешествия на каноэ.

Начало фестиваля — 20 июня в 14:00. Место проведения: деревня Цевло, парк «Липки» на берегу озера Цевло. Вход свободный.

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