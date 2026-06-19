Влияние гаджетов на когнитивные функции обсудят в программе «Анамнез»

11:00, 19 июня 2026, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 19 июня, в 14:00. Гостями программы станут психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина и специалист по связям с общественностью этого же центра Елена Самуйлова. Речь пойдет о зависимости от гаджетов.

Можно ли считать зависимость от смартфона или соцсетей полноценным расстройством? Как определить, зависим ли ты? Насколько сильно цифровая зависимость влияет на когнитивные функции? Стоит ли использовать полный «цифровой детокс»? Как лечить цифровую зависимость?

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в 14:00.

Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».