Игорь Иванов: Труд медработников сочетает высокий профессионализм и человеческую заботу

10:07, 19 июня 2026, ПАИ

С Днём медицинского работника поздравил сотрудников здравоохранения председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Он подчеркнул, что профессия медицинского работника – это не просто работа, а настоящее призвание, которое требует огромного сердца, терпения, знаний и готовности прийти на помощь. «Вы стоите на страже самого ценного, что есть у человека, – его здоровья и жизни. В самые трудные моменты именно к вам обращаются за надеждой, поддержкой и исцелением. И вы каждый раз находите в себе силы подарить эту надежду», – сказал глава профсоюзного объединения.

Особые слова благодарности он также выразил медицинским работникам профсоюзных санаториев «Хилово», «Черёха» и «Голубые озёра». По его словам, в здравницах трудится большая команда врачей и медицинских сестёр, которая каждый день встречает людей, приезжающих в санатории за здоровьем и душевным покоем. «Вы прилагаете все свои силы, знания и тепло души, чтобы снять боль, восстановить здоровье, вернуть радость движения и веру в лучшее будущее», – отметил Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа добавил, что труд работников санаториев сочетает в себе высокий профессионализм и настоящую человеческую заботу. «Именно поэтому пациенты наших санаториев уезжают от нас не просто поправившими здоровье, а по-настоящему вдохновлёнными и благодарными», – сказал он.

Игорь Иванов также поблагодарил медицинских работников за ежедневное милосердие, бессонные смены, верность клятве. «Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, благодарных пациентов и ощущения, что ваш труд действительно меняет жизни людей к лучшему», – заключил он.