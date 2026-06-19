Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов: Труд медработников сочетает высокий профессионализм и человеческую заботу

С Днём медицинского работника поздравил сотрудников здравоохранения председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Он подчеркнул, что профессия медицинского работника – это не просто работа, а настоящее призвание, которое требует огромного сердца, терпения, знаний и готовности прийти на помощь. «Вы стоите на страже самого ценного, что есть у человека, – его здоровья и жизни. В самые трудные моменты именно к вам обращаются за надеждой, поддержкой и исцелением. И вы каждый раз находите в себе силы подарить эту надежду», – сказал глава профсоюзного объединения.

Особые слова благодарности он также выразил медицинским работникам профсоюзных санаториев «Хилово», «Черёха» и «Голубые озёра». По его словам, в здравницах трудится большая команда врачей и медицинских сестёр, которая каждый день встречает людей, приезжающих в санатории за здоровьем и душевным покоем. «Вы прилагаете все свои силы, знания и тепло души, чтобы снять боль, восстановить здоровье, вернуть радость движения и веру в лучшее будущее», – отметил Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа добавил, что труд работников санаториев сочетает в себе высокий профессионализм и настоящую человеческую заботу. «Именно поэтому пациенты наших санаториев уезжают от нас не просто поправившими здоровье, а по-настоящему вдохновлёнными и благодарными», – сказал он.

Игорь Иванов также поблагодарил медицинских работников за ежедневное милосердие, бессонные смены, верность клятве. «Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, благодарных пациентов и ощущения, что ваш труд действительно меняет жизни людей к лучшему», – заключил он.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 июня 2026

В Полистовском пройдёт фестиваль «РосянкаФест» и откроется новый маршрут «Озёрные летописи»
19 июня 2026

Влияние гаджетов на когнитивные функции обсудят в программе «Анамнез»
19 июня 2026

Цветы высаживают на возрождённой клумбе на площади Ленина в Пскове
19 июня 2026

Игорь Иванов: Труд медработников сочетает высокий профессионализм и человеческую заботу
19 июня 2026

Жара до +28 градусов надвигается на Псковскую область
19 июня 2026

Бывших железнодорожников в Псковской области будут судить за кражу топлива
19 июня 2026

Эксперт назвал признаки взлома телефона и компьютера
19 июня 2026

Россиянам напомнили, в каких случаях прекращается выплата пенсии

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...