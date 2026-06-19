Цветы высаживают на возрождённой клумбе на площади Ленина в Пскове

10:24, 19 июня 2026, ПАИ

Высадка цветов началась на клумбе на площади Ленина в Пскове сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На клумбе высадят почти сотню саженцев бегонии вечноцветущей, колеуса, цинерарии, целозии.

Кроме того, ранее около храма Михаила и Гавриила Архангелов были также высажены пузыреплодник пурпурный, дерен вариегатный и клён гиннала.

Напомним, решение о возрождении клумбы принял глава Пскова Борис Елкин на основании большого количества просьб жителей придать традиционный вид площади Ленина. Раньше на этом месте были две клумбы по бокам тропинки, сейчас же она представляет собой одну большую по центру.