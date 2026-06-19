Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Цветы высаживают на возрождённой клумбе на площади Ленина в Пскове

Высадка цветов началась на клумбе на площади Ленина в Пскове сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее ПАИ

На клумбе высадят почти сотню саженцев бегонии вечноцветущей, колеуса, цинерарии, целозии.

Кроме того, ранее около храма Михаила и Гавриила Архангелов были также высажены пузыреплодник пурпурный, дерен вариегатный и клён гиннала.

Напомним, решение о возрождении клумбы принял глава Пскова Борис Елкин на основании большого количества просьб жителей придать традиционный вид площади Ленина. Раньше на этом месте были две клумбы по бокам тропинки, сейчас же она представляет собой одну большую по центру.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 июня 2026

В Полистовском пройдёт фестиваль «РосянкаФест» и откроется новый маршрут «Озёрные летописи»
19 июня 2026

Влияние гаджетов на когнитивные функции обсудят в программе «Анамнез»
19 июня 2026

Цветы высаживают на возрождённой клумбе на площади Ленина в Пскове
19 июня 2026

Игорь Иванов: Труд медработников сочетает высокий профессионализм и человеческую заботу
19 июня 2026

Жара до +28 градусов надвигается на Псковскую область
19 июня 2026

Бывших железнодорожников в Псковской области будут судить за кражу топлива
19 июня 2026

Эксперт назвал признаки взлома телефона и компьютера
19 июня 2026

Россиянам напомнили, в каких случаях прекращается выплата пенсии

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...