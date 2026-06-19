Эксперт назвал признаки взлома телефона и компьютера

08:55, 19 июня 2026, ПАИ

Быстрая разрядка аккумулятора, замедление работы устройства, появление неизвестных приложений и подозрительная активность в аккаунтах могут свидетельствовать о взломе телефона или компьютера. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора по информационной безопасности АО «КИВИ» Алексей Юдин.

По его словам, пользователям стоит обращать внимание на любые необычные изменения в работе устройства. Тревожными сигналами могут быть самопроизвольный запуск программ, всплывающие окна и уведомления, которых раньше не было, а также изменения настроек браузера или системы безопасности без ведома владельца.

«Насторожить должны самопроизвольный запуск приложений, всплывающие окна, уведомления, которых раньше не было, а также изменение настроек безопасности или браузера без участия пользователя», – отметил эксперт.

Также поводом для беспокойства могут стать неизвестные программы, резкое изменение контекстной рекламы и подозрительные ссылки в истории браузера.

Особое внимание Юдин советует уделять безопасности аккаунтов. Подозрение должны вызвать уведомления о входе с незнакомых устройств, смене пароля или подтверждении операций, которые пользователь не совершал. Для банковских сервисов тревожным сигналом могут быть сообщения о переводах и платежах, которые человек не инициировал.

Эксперт предупредил, что на смартфонах мошенники нередко используют вредоносные программы для получения доступа к сообщениям, контактам и кодам подтверждения. Кроме того, злоумышленники могут устанавливать стороннее программное обеспечение и клиентские приложения банков.

При первых признаках взлома специалист рекомендует отключить устройство от интернета и мобильной сети, создать резервную копию данных и сменить пароли от важных сервисов с другого безопасного устройства. Также стоит проверить активные сеансы в аккаунтах, включить двухфакторную аутентификацию, провести антивирусную проверку и установить все доступные обновления.

«Главное правило кибербезопасности – не игнорировать даже незначительные изменения в работе устройства. Чем раньше пользователь заметит подозрительную активность и примет меры, тем ниже риск утечки персональных данных, потери доступа к аккаунтам или финансового ущерба», – подчеркнул Алексей Юдин.