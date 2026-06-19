В Псковской области увеличили выплаты для участников программы «Земский работник культуры» до 1,1 млн рублей

16:04, 19 июня 2026, ПАИ

Сумму единовременной компенсационной выплаты для участников программы «Земский работник культуры» увеличили в Псковской области. Теперь она составит 1 миллион 100 тысяч рублей, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Губернатор подписал соответствующее постановление. Изменения затронут работников, переезжающих в сельскую местность, рабочие посёлки или города с населением до 50 тысяч человек.

В этом году планируется трудоустроить десять таких специалистов, подчеркнул Михаил Ведерников. Заявку на участие можно подать до 15 июля. Список вакантных должностей доступен на сайте регионального минкульта: goo.su/TFVRzz.

«Мы понимаем, насколько важно сохранять культурную жизнь в каждом уголке Псковской области и готовы поддерживать тех, для кого работа на земле стала настоящим призванием», – отметил глава региона.

Программа «Земский работник культуры» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина для поддержки сельских специалистов, отвечает задачам национального проекта «Семья» и является прямым воплощением Народной программы «Единой России».