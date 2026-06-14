На службе Отечеству. Кому Путин вручил высшие трудовые награды в День России

11:23, 14 июня 2026, ПАИ

12 июня, в День России, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин провёл традиционную церемонию вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и знаков лауреатов государственных премий за 2025 год. Восемь новых Героев Труда и тринадцать лауреатов в пяти номинациях, среди них – люди, чья биография неразрывно вписана в орбиту «Единой России».

Виктор Садовничий, ректор МГУ имени Ломоносова, удостоенный Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, – член «Единой России» с 2002 года, входит в высший совет партии. Получая награду, академик был краток, но красноречив: «Такая премия служит величию России».

Александр Баталин, директор симферопольского завода «Фиолент», удостоенный звания Героя Труда, – депутат Госсовета Республики Крым от фракции «Единой России», избранный по партийному списку на выборах 2024 года. В своей речи он поблагодарил Путина лично за возвращение Крыма, сказав: «Спасибо, что мы живём на исторической родине, спасибо, что мы в родной гавани».

Татьяна Москалькова, лауреат Государственной премии за правозащитную деятельность. Формально она не является членом «Единой России», но именно сейчас, накануне парламентских выборов, партия власти активно обсуждает её включение в свой предвыборный список. По информации «Ведомостей», на съезде единороссов 28 июня Москалькову планируют официально выдвинуть кандидатом.

Церемония всегда несёт в себе политическое послание, даже когда речь идёт о подлинно заслуженных людях. Среди восьми новых Героев Труда – токарь Анатолий Свиридов, машинист горных выработок Владимир Данилов, конструктор-оружейник Пётр Сердюков, космический инженер Леонид Бобе, мостостроитель Николай Руссу, агропромышленник Александр Колесниченко и актриса Марина Неёлова. Их заслуги сомнений не вызывают.

Речь Путина на церемонии была выдержана в характерном ключе: доблесть, преемственность, специальная военная операция.

«Для участников специальной военной операции это надёжная духовная опора», – подчеркнул президент, связав трудовые награды с военным контекстом.

Это не случайность: несколько лауреатов прямо или косвенно связаны с оборонным комплексом. Тот же Баталин открыто заявил, что его завод работает «в режиме всех оборонных предприятий» и в выходные не останавливается.

«Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас. А для участников специальной военной операции это надёжная духовная опора, так же как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом. У всех нас общие цели. Смелость и настойчивость в их достижении присущи всем, кому будут сегодня вручены высокие награды», – отметил Владимир Путин.

Список награждённых 12 июня – зеркало современного российского государства: в нём отражаются и подлинное мастерство рабочего человека, и многолетние академические, культурные, научные траектории.