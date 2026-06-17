Около 300 работодателей примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Псковской области

16:58, 17 июня 2026, ПАИ

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области 26 июня. Центральной площадкой станет пространство «Простория» в Пскове, при этом мероприятия также состоятся во всех муниципальных кадровых центрах региона. Об этом сообщила министр труда и занятости Псковской области Алёна Трунова в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам министра, ярмарка станет не только площадкой для поиска работы, но и масштабным фестивалем, посвящённым системе занятости и процессу трудоустройства.

«Программу мероприятия можно посмотреть на сайте Всероссийской ярмарки трудоустройства. Часть площадок у нас традиционные. Конечно, работодатели будут представлять свои организации. Сейчас они могут зарегистрироваться в мероприятии. Работодатель может принять участие очно. При этом жители Псковской области могут ознакомиться с вакансиями на стенде кадрового центра в онлайн-режиме. В таком случае с помощью специалистов центра можно записаться на собеседование», – подчеркнула Алёна Трунова.

На участие в ярмарке в очном формате уже зарегистрировались около 300 работодателей. Они представят вакансии, проведут презентации компаний, экспресс-собеседования и первичный отбор кандидатов. Посетителям будет доступна вся региональная база службы занятости, включающая более восьми тысяч вакансий.