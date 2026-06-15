Между строк поздравлений. О чём говорил Путин с Трампом

09:28, 15 июня 2026, ПАИ

Накануне Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Разговор шёл по телефону, и, как принято, в диалоге двух лидеров много подтекста и междустрочий. Обмен мнениями по поводу Украины вновь зафиксировал расстановку сил на международной арене и закрепил ключевые позиции России по поводу конфликта на Украине.

Из официального сообщения по поводу разговора понятно, что формальным поводом звонка стал юбилей Трампа: Путин первым из иностранных лидеров поздравил американского президента, беседа длилась почти час и проходила «неформально, не без доли юмора». По факту: Москва воспользовалась поздравлением, чтобы обозначить рамки для любых будущих «миротворческих» инициатив Вашингтона.

По данным помощника президента Юрия Ушакова, лидеры обсуждали Украину и Ближний Восток, а также договорились о новом визите спецпредставителей Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – в Москву. То есть телефонный разговор сразу конвертирован в прикладные контакты. При этом Белый дом снова «идёт в Москву», а не наоборот.

Ключевой посыл разговора: если США действительно хотят мира, давить они должны не на Москву, а на Киев и Евросоюз. Трамп заявил о готовности воздействовать на Украину и ЕС, в том числе на предстоящем саммите G7. Фактически Путин ставит американского лидера перед фактом: Россия – не объект, на который можно и стоит давить.

Кремль озвучивает эту позицию не первый месяц и даже не первый год: Россия владеет стратегической инициативой на фронте, а украинские удары по гражданским объектам в России, как заявил Путин, не меняют «критическую для ВСУ ситуацию на поле боя».

В беседе с Трампом Путин прямо связывает удары по гражданской инфраструктуре в России с делегитимацией любых разговоров о перемирии. По словам Ушакова, Трамп сам отметил, что такие удары мешают мирному урегулированию, а Путин добавил, что ЕС и Украина будут пытаться использовать их как оправдание затягивания конфликта. Это интересный поворот: украинские атаки одновременно объявляются и препятствием миру, и инструментом Запада, который якобы нужен для сохранения войны.

На этом фоне Москва вновь указывает: если Зеленский действительно хочет переговоров, он должен приехать в Москву. Эта формула звучала и раньше, но теперь она проговаривается в разговоре с американским президентом – то есть поднимается на уровень послания, который Кремль предлагает Вашингтону транслировать Киеву.

Интересно и появление линии на «старый союз против нацизма». Трамп в разговоре с Путиным говорил о союзничестве СССР и США во Второй мировой войне и о недопустимости забывать вклад в Победу. Путин на этом фоне предложил передать Зеленскому совет «не забывать трагедию Холокоста» вместо чествования пособников нацизма, имея в виду скандальные перезахоронения на Украине. Таким образом, Россия пытается вписать нынешнюю войну в знакомую для американской консервативной аудитории рамку: мы – наследники антифашистского союза, Киев – сторона, заигрывающая с нацистской символикой.

В сухом остатке из разговора выстраивается новая конструкция: США – не сторона, которая может «выкручивать руки» Москве, а страна, от которой ждут давления на ЕС и Киев ради реализации фактически российских условий мира. Европа в таком раскладе превращается в мишень для американского лоббирования: на саммитах G7 и других площадках Трамп, по собственным словам, готов убеждать партнёров в необходимости прекращения боевых действий и корректировки курса. Правда, в ЕС это воспринимают так: что бы Трамп ни говорил, надо просто его пересидеть, дождавшись выборов нового президента США.